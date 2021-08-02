МИД оценил заявление американского адмирала о «провокациях» России в Черном море

Заместитель главы МИД Александр Грушко прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке о возможных провокациях со стороны России в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат назвал слова американского адмирала опасным заявлением, содержащим неприкрытую угрозу применения силы. Он считает, что это «попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую».

Грушко подчеркнул, что напряженность в Черном море усиливается из-за того, что Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации.

«Где Черное море и где США?» — сказал он.

При этом дипломат добавил, что восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами-членами НАТО могло бы уменьшить опасность военных инцидентов.

Ранее американский адмирал Роберт Берк заявил, что Россия «провоцирует» США ударить первыми, но отметил, что этого не произойдет, если не будет провокаций.