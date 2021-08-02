Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Решение было принято в первый день заседания нового парламента.

«На основании части 1 статьи 149 Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — говорится в указе президента, опубликованном на его сайте.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна «Гражданский договор» на выборах и отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты голосования.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года, в них участвовала 21 партия и четыре блока. Ожидалось, что основная борьба развернется между двумя блоками — правящей партией Никола Пашиняна и оппозицией под руководством экс-президента Роберта Кочаряна.

По итогам голосования партия Пашиняна «Гражданский договор» победила с 53,91%, блок «Армения» Кочаряна набрал 21,9%.

Для проведения досрочных выборов Пашинян ушел в отставку 25 апреля и стал исполняющим обязанности главы правительства.