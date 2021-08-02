На Украине рассказали о требовании к Вашингтону из-за «Северного потока — 2»

Украинский политический эксперт Тарас Семенюк считает, что Киев в условиях достройки газопровода «Северный поток — 2» должен потребовать у США статус основного союзника вне НАТО. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, стратегически вопрос трубопровода уже решен.

«Думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — сказал Семенюк.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует затронуть данную тему на предстоящей встрече с главой США Джо Байденом.

«Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы», — полагает эксперт.

Он также выразил мнение, что после запуска «Северного потока — 2» якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны в настоящее время «уже как использованный материал».

Ранее глава Оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон допустил полное прекращение Россией транзита газа через страну в будущем. В то же время политолог Дмитрий Корнейчук предположил, что Киеву придется «чуть ли не коленях» договариваться с Москвой о продолжении транзита, чтобы поддерживать у себя газоснабжение.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.