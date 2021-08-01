Республиканца призывают к отставке после шутки об ударе молотком Нэнси Пелоси

Республиканец, лидер меньшинства Палаты представителей США Кевин Маккарти столкнулся с призывами уйти в отставку после неуместной шутки о спикере Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что Маккарти подарили большой молоток с надписью Fire Pelosi (увольте Пелоси).

Политик был оптимистично настроен относительно перспективы того, что Республиканская партия восстановит контроль над Палатой представителей, после чего Маккарти сможет стать ее спикером.

«Будет сложно не ударить ее этим, но я нанесу удар», — пошутил по этому поводу Маккарти.

Члены Палаты представителей отреагировали на высказывание политика в соцсетях.

Например, демократ Тед Лью подчеркнул, что в «Америке достаточно политического насилия», а поощрять, угрожать или шутить на эту тему некорректно. Лью предложил извиниться за комментарий в адрес Пелоси или уйти в отставку.

За несколько дней до этого Пелоси назвала Маккарти «дебилом» из-за его заявлений о том, что правило ношения масок «ненаучно».

Ранее Пелоси представила резолюцию о формировании специального комитета для расследования беспорядков у Капитолия 6 января текущего года.