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Автор биографии Путина объяснил напряженные отношения президента с Меркель

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Политолог, написавший биографию Владимира Путина, объяснил напряженные отношения между главами России и Германии.

Директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике, немецкий русскоязычный журналист Александр Рар рассказал «Ленте.ру», что канцлер ФРГ Ангела Меркель воспринимает Путина прежде всего как бывшего сотрудника КГБ, который предпочел укрепление государственности в ущерб развитию демократических институтов.

По его словам, отношения Путина и Меркель всегда отличались личным недоверием, и в этом нельзя винить только одну из сторон.

«Конечно, Меркель сама много сделала для ухудшения отношений с Путиным. Она постоянно говорила, что он, прежде всего, человек из КГБ. А когда Владимир Владимирович выступал в бундестаге с речью об окончании холодной войны, она, как глава оппозиции, призывала не верить «бывшему кагэбэшнику», — напомнил Рар.

По его словам, и со стороны Путина наблюдались неоднозначные шаги — однажды он впустил собаку в переговорный зал, зная, что Меркель боится их — почти 30 лет назад на немецкого политика напала собака.

При этом отношения лидеров остаются конструктивными, несмотря на личную неприязнь, отметил Рар. Кроме того, Меркель заявляла, что от Путина ей «никуда не деться», и признала необходимость договор и компромиссов.

В конце 1999 года президент России Борис Ельцин Путин, который прежде был председателем правительства. Вскоре он был избран президентом России. В 2000 году в Германии вышла книга Александра Рара «Владимир Путин. «Немец» в Кремле» («Wladimir Putin. «Der Deutsche» im Kreml»)

Рар написал несколько книг о Путине — «Владимир Путин. Президент России — партнер Германии», «Путин после Путина» и другие.

Ранее немецкий историк рассказал, как Меркель и Путин говорили «на повышенных тонах».

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