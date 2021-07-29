В Госдуме назвали высокомерными слова Борреля об эффективности санкций против России

Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об эффективности санкций против России является примером предвзятого и высокомерного отношения к нашей стране, а конфронтация с Россией ведет к углублению противоречий. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщает РИА «Новости».

«В Брюсселе давно засели зараженные русофобией чиновники, пляшущие под вашингтонскую дудку, не способные отстаивать интересы европейских граждан, на которых антироссийские санкции сказываются негативным образом», — сказал политик.

Парламентарий добавил, что никакие санкции не могут заставить Россию изменить свою внутреннюю и внешнюю политику в угоду чужим интересам, добавив, что конфронтация с Россией — тупиковый путь для Европейского союза.

Ранее Боррель в интервью испанской газете El País заявил, что санкции в отношении России эффективны, добавив, что с экономической точки зрения Россия «не является мощной державой».

12 июля Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года.