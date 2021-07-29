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В Госдуме оценили заявление депутата Рады про ядерное оружие

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она могла бы «шантажировать весь мир». Об этом сообщает RT.

По мнению Арахамии, экс-президент Украины Леонид Кравчук допустил «фатальную ошибку», когда «избавился» от ядерного оружия после подписания «ничего не значащего Будапештского меморандума».

«Очередное популистское бахвальство про якобы шантаж всего мира... Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами. Да и кого бы они собирались шантажировать? Блок НАТО? Или Россию?» — уточнил Бальбек.

По его словам, страны НАТО и Россия с шантажистами не договариваются. Депутат также подчеркнул, что на Москву не действуют простые запугивания.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский участвует в «плане» по «уничтожению» страны.

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