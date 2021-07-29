Путин позитивно оценил работу Гладкова на посту врио белгородского губернатора

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Вячеслава Гладкова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области и отметил хорошие показатели в развитии этого субъекта РФ.

«В целом вы достаточно быстро вошли в курс дел», - обратился глава государства к Гладкову, с которым в четверг провел рабочую встречу в режиме видеоконференции. Он также назвал врио руководителя региона «опытным человеком».

По оценке президента, Белгородская область «всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям была впереди [других субъектов Федерации]». «И сейчас регион демонстрирует хорошие темпы», - цитирует Путина ТАСС. Вместе с тем он заметил, что «есть и проблемы, требующие решения».

«В целом все основные показатели у вас в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей», - обратился президент к Гладкову. Среди проблем, на которые следует всегда обращать особое внимание, глава государства назвал доходы граждан и продолжение сокращения уровня постоянного населения. «Это при том, что основные показатели в позитивной зоне находятся», - указал Путин.

«Очень хорошо, что вы с людьми общаетесь напрямую, слышите их запросы, их проблемы, реагируете на них», - похвалил глава государства врио губернатора.

Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, поскольку в сентябре досрочно сложил полномочия руководителя региона Евгений Савченко.