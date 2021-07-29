Посол Молдавии в России отозван для консультаций

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — уточнили в министерстве.

Премьер Молдавии Ион Кику назначил послом республики в России бывшего депутата Владимира Головатюка в декабре 2020 года, когда посла Молдавии в России Андрея Негуца отозвали с должности после скандала с контрабандой анаболиков в машине дипмиссии.

До этого Молдавский посол Андрей Негуца покинул Россию после скандала с контрабандой анаболических стероидов через КПП «Паланка» на молдавско-украинской границе.