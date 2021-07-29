В Раде раскрыли план Зеленского по «уничтожению» Украины

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский участвует в «плане» по «уничтожению» страны. Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, такой план разрабатывался еще до прихода Зеленского к власти, и к его созданию привлекали, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны.

Политик считает, что задуманное начали реализовывать с кампании по дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Он (Медведчук — «Газета.Ru») может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну», — уверен Бурмич.

Депутат добавил, что авторы данного «плана» увидели в Медведчуке угрозу, так как он «противостоял ему и говорил правду».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Зеленский ведет страну к самоуничтожению.