На Украине заявили, что Крым стал для России «чемоданом без ручки»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает изменения отношения международного сообщества к теме Крыма после проведения первого саммита «Крымской платформы», который должен состоятся 23 августа в украинской столице. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе брифинга, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

«Крым для России уже стал «чемоданом без ручки». «Крымская платформа» превратит его в неподъемный груз», — сказал Кулеба.

По его словам, саммит будет проводиться на регулярной основе и из года в год Киев намерен привлекать большее число участников. По словам главы украинского МИД, свое намерение принять участие в текущем саммите подтвердили 28 стран.

На Украине ведут активную подготовку по созданию так называемой «Крымской платформы», которая должна помочь Киеву «вернуть» полуостров. Разработкой занимается украинский МИД во главе с Дмитрием Кулебой, который уже назвал основные принципы нового формата, в том числе отметив важность обеспечения эффективности санкций против России и работы в сфере защиты прав человека.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не поедут на встречу «Крымской платформы» в Киеве.