Тихановская назвала отъезд из Белоруссии ошибкой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что ее решение покинуть страну во время протестов в августе 2020 года было ошибкой. Об этом она сообщила RTVI.

«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка, были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», — сказала она.

По ее словам, сами белорусы тогда оказались не готовы к протестам.

«У нас не было никаких структур. У нас не было какого-то понятного четкого плана действий. Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца, от той боли, которую режим причинил после 9 августа. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», — добавила она.

Ранее Тихановская заявила, что не будет участвовать в новых выборах в Белоруссии. При этом политик указала, что могла бы быть полезной политике, но в той мере, в какой она будет необходима.