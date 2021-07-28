Песков прокомментировал слова Байдена о «проблемах» Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о «проблемах» российского президента Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Они как минимум неверны по своей сути. Президент США говорил о нашем президенте, выступая перед сотрудниками национальной разведки. Понятно, что у этой аудитории востребованы такие бравурные заявления, но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом, его помощниками. Здесь налицо ошибочное понимание России. Россия — очень ответственная ядерная держава. Это страна, где большой нефтегазовый сектор. Утверждать, что в России больше ничего нет — неверно», — сказал он.

Песков добавил, что в стране также передовая ядерная энергетика и сельскохозяйственный сектор.

«Конечно, мы бы предпочли, чтобы это все докладывалось президенту США», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Байден заявил о том, что у Владимира Путина «есть проблемы» и «это делает его опаснее». По словам американского президента, Путин руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефть.