В Совфеде ответили на заявление Байдена о «проблемах Путина»

Ядерное оружие находится в надежных руках руководства страны, и США не стоит за него опасаться, заявил «Газете.Ru» сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что у властей России «проблемы», так как российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

«Это прекрасно, что они заботятся о нашем ядерном оружии. Но я, честно говоря, не уверен, где оно хранится надежнее у нас или у американцев, учитывая число беспорядков, которые начались после избрания президента Байдена, учитывая движение BLM, которое раскололо Америку на две части. Что касается хранения нашего ядерного оружия, то мы здесь спокойны. Мы знаем, что оно находится под жестким контролем руководства страны и наших военных. И пусть не опасаются. Наше общество весьма стабильно, и каких-то политических катаклизмов мы не допустим», — отметил он.

Он также подчеркнул, что в России не только гордятся своими «запасами», но и решают конкретные экономические задачи.

«Да, мы гордимся нашей обороной, мы гордимся нашими запасами, которыми распоряжаемся. Но при этом мы делаем и другие дела: строим дороги, новые заводы, корабли, самолеты. Поэтому говорить об отсталости экономики я бы не стал. У нас всего достаточно, а все остальное мы развиваем очень уверенно. И все силы сейчас брошены именно на решение конкретных задач в народном хозяйстве: заводы, фабрики, освоение новых месторождений, и самое главное, повышение жизненного уровня людей», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает «реальную проблему» для его российского коллеги.