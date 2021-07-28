news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тарпищев призвал олимпийцев не реагировать на провокации журналистов 12:59
Зеленский опубликовал обещанный ответ на письмо Путина о единстве украинцев и... 12:58
В Курске трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода 12:44
«Ъ»: в России предупредили о риске остановки производства сигарет... 12:43
Избившая сына Пьехи женщина написала на ребенка заявление в полицию 12:39
В России прокомментировали слова Байдена о «проблемах» Путина 12:35
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады 12:30
Глава союза пассажиров оценил перспективы нового лоукостера S7 12:29
Появились подробности о новом лоукостере S7 12:28
Путин и Мишустин поздравили Белохвостикову с юбилеем 12:22

В Совфеде ответили на заявление Байдена о «проблемах Путина»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Ядерное оружие находится в надежных руках руководства страны, и США не стоит за него опасаться, заявил «Газете.Ru» сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что у властей России «проблемы», так как российская экономика опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

«Это прекрасно, что они заботятся о нашем ядерном оружии. Но я, честно говоря, не уверен, где оно хранится надежнее у нас или у американцев, учитывая число беспорядков, которые начались после избрания президента Байдена, учитывая движение BLM, которое раскололо Америку на две части. Что касается хранения нашего ядерного оружия, то мы здесь спокойны. Мы знаем, что оно находится под жестким контролем руководства страны и наших военных. И пусть не опасаются. Наше общество весьма стабильно, и каких-то политических катаклизмов мы не допустим», — отметил он.

Он также подчеркнул, что в России не только гордятся своими «запасами», но и решают конкретные экономические задачи.

«Да, мы гордимся нашей обороной, мы гордимся нашими запасами, которыми распоряжаемся. Но при этом мы делаем и другие дела: строим дороги, новые заводы, корабли, самолеты. Поэтому говорить об отсталости экономики я бы не стал. У нас всего достаточно, а все остальное мы развиваем очень уверенно. И все силы сейчас брошены именно на решение конкретных задач в народном хозяйстве: заводы, фабрики, освоение новых месторождений, и самое главное, повышение жизненного уровня людей», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает «реальную проблему» для его российского коллеги.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский опубликовал обещанный ответ на письмо Путина о единстве украинцев и русских
Дело о клевете. Что известно об обыске у главреда The Insider*
Против главреда The Insider* Доброхотова возбуждено уголовное дело
«Путин находится в неприятном положении»: о чем Байден рассказал разведчикам
Байден назвал «проблему» Путина
Россия показывает лучший старт по количеству медалей в истории Игр
Пуск газа по «Северному потоку — 2» может состояться уже в этом году
Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии
Глава союза пассажиров оценил перспективы нового лоукостера S7
Новости и материалы
Тарпищев призвал олимпийцев не реагировать на провокации журналистов
В Курске трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода
«Ъ»: в России предупредили о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака
Избившая сына Пьехи женщина написала на ребенка заявление в полицию
В России прокомментировали слова Байдена о «проблемах» Путина
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
Появились подробности о новом лоукостере S7
Путин и Мишустин поздравили Белохвостикову с юбилеем
Сербия, Албания и Северная Македония создадут свою «шенген-зону» до вступления в ЕС
Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить ОС
«Речь о тюрьме»: Бритни Спирс подозревает отца в краже миллионов долларов
В Башкирии при госпитализации граждан будут просить показывать сертификат от вакцинации
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
Появились подробности дела о клевете, имеющего отношение к главреду The Insider
Дважды переболевшая коронавирусом пенсионерка покончила с собой
В России впервые с 30 июня выявлено менее 23 тыс. заболевших коронавирусом
В Госдуме назвали хамским поведение журналиста, спровоцировавшего теннисиста Медведева
Шойгу заявил о провале миссии США и НАТО в Афганистане
Все новости
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2021 года
Количество угонов автомобилей в России снизилось на 33%
Повторить командный успех: гимнасты бьются за личные медали. LIVE
Россияне Нагорный и Далалоян бьются за личные медали в гимнастике. ОНЛАЙН
Ищут виноватых: пандемия стала благодатной почвой для паранойи
Психологи отмечают рост паранойи и конспирологии в период пандемии
«Наши сердца опустошены»: умер сооснователь Slipknot Джои Джордисон
Ударник Slipknot Джои Джордисон скончался после продолжительной болезни. Ему было 46 лет
Мотоциклистам могут запретить движение в междурядье
В ГД предложили ввести новые ограничения для владельцев мотоциклов
«Запрос сверху»: зачем Disney ввел небинарного персонажа в свой мультфильм
Активист рассказал, как небинарный герой Disney может изменить отношение к ЛГБТ
Сигареты без ароматизаторов и обезличенные пачки: что ждет курильщиков в России
В России намерены вновь ужесточить правила оборота электронных сигарет
Эффект будет к осени: Чечня привила две трети взрослого населения
В Чечне заявили о вакцинации 60% взрослых жителей республики
От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия
Военный эксперт оценил современное состояние Вооруженных сил Украины
СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-737 в Крыму. Аэропорт назвал посадку штатной
Совершивший посадку в Симферополе самолет должен вылететь в Москву до полуночи
Занять не в банке: малый бизнес получит доступ к коллективным инвестициям
Правительство выделит субсидии на программу краудинвестинга
Отправят в онлайн: что будет с непривитыми студентами
Всероссийский союз студентов предлагает выдавать надбавки к стипендии за вакцинацию
Умер Джоуи Джордисон — один из основателей и экс-барабанщик Slipknot
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях