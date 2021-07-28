Сербия, Албания и Северная Македония создадут свою «шенген-зону» до вступления в ЕС

Сербия, Албания и Северная Македония, ожидая вступление в состав Европейского союза, приняли решение создать собственную безграничную зону по типу шенгенской для путешествий и бизнеса. Об этом сообщает The Financial Times.

Ранее председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил о необходимости присоединения балканских государств к Европейскому союзу.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. При этом ни для одной из этих стран не определены сроки вступления в Европейский союз. В 2018 году занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2025 года в ЕС могут войти Сербия и Черногория.

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