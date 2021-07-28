news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады 12:30
Глава союза пассажиров оценил перспективы нового лоукостера S7 12:29
Появились подробности о новом лоукостере S7 12:28
В Совфеде ответили на заявление Байдена о «проблемах Путина» 12:26
Путин и Мишустин поздравили Белохвостикову с юбилеем 12:22
Сербия, Албания и Северная Македония создадут свою «шенген-зону»... 12:22
Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии 12:22
Пуск газа по «Северному потоку — 2» может состояться уже... 12:16
Россия показывает лучший старт по количеству медалей в истории Игр 12:14
Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить ОС 12:12

СМИ узнали об ухудшении состояния Кравчука после перенесенной операции на сердце

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Состояние здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, который уже месяц находится в реанимации после перенесенной на сердце операции, ухудшилось. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, на данный момент не может самостоятельно дышать», — указано в сообщении телеканала.

Семья политика запретила врачам из Института сердца, где находится Кравчук, давать какие-либо комментарии о его состоянии.

Операция проходила в одной из киевских клиник. При этом источник в окружении политика сообщал, что Кравчук восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо, так как «операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем».

Кравчук находился на президентском посту с 1991 по 1994 год.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Дело о клевете. Что известно об обыске у главреда The Insider*
Против главреда The Insider* Доброхотова возбуждено уголовное дело
«Путин находится в неприятном положении»: о чем Байден рассказал разведчикам
Байден назвал «проблему» Путина
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2021 года
Количество угонов автомобилей в России снизилось на 33%
Россия показывает лучший старт по количеству медалей в истории Игр
Пуск газа по «Северному потоку — 2» может состояться уже в этом году
S7 объявила о запуске нового лоукостера
Сербия, Албания и Северная Македония создадут свою «шенген-зону» до вступления в ЕС
Новости и материалы
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
Глава союза пассажиров оценил перспективы нового лоукостера S7
Появились подробности о новом лоукостере S7
В Совфеде ответили на заявление Байдена о «проблемах Путина»
Путин и Мишустин поздравили Белохвостикову с юбилеем
Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии
Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить ОС
«Речь о тюрьме»: Бритни Спирс подозревает отца в краже миллионов долларов
В Башкирии при госпитализации граждан будут просить показывать сертификат от вакцинации
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
Появились подробности дела о клевете, имеющего отношение к главреду The Insider
Дважды переболевшая коронавирусом пенсионерка покончила с собой
В России впервые с 30 июня выявлено менее 23 тыс. заболевших коронавирусом
В Госдуме назвали хамским поведение журналиста, спровоцировавшего теннисиста Медведева
Шойгу заявил о провале миссии США и НАТО в Афганистане
Ростуризм продлевает окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка до 31 августа
Четыре миллиона VR-шлемов отозваны из-за жалоб на раздражение кожи
Врач рассказала, когда нужно вызывать скорую при COVID-19
Все новости
Прямые конкуренты: Россия разыгрывает медали с Китаем. LIVE
Баскетбол 3x3. Женская сборная России играет с Китаем в полуфинале Игр. ОНЛАЙН
На глазах у Медведевой: Карлсен выбил россиянина с Кубка мира
В пятом круге Кубка мира по шахматам Карлсен одолел Есипенко
Мотоциклистам могут запретить движение в междурядье
В ГД предложили ввести новые ограничения для владельцев мотоциклов
«Запрос сверху»: зачем Disney ввел небинарного персонажа в свой мультфильм
Активист рассказал, как небинарный герой Disney может изменить отношение к ЛГБТ
Сигареты без ароматизаторов и обезличенные пачки: что ждет курильщиков в России
В России намерены вновь ужесточить правила оборота электронных сигарет
Эффект будет к осени: Чечня привила две трети взрослого населения
В Чечне заявили о вакцинации 60% взрослых жителей республики
От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия
Военный эксперт оценил современное состояние Вооруженных сил Украины
СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-737 в Крыму. Аэропорт назвал посадку штатной
Совершивший посадку в Симферополе самолет должен вылететь в Москву до полуночи
Занять не в банке: малый бизнес получит доступ к коллективным инвестициям
Правительство выделит субсидии на программу краудинвестинга
Отправят в онлайн: что будет с непривитыми студентами
Всероссийский союз студентов предлагает выдавать надбавки к стипендии за вакцинацию
«В КНДР настроены на переговоры с США»: почему Ким Чен Ын пошел на сближение с Югом
Пхеньян и Сеул восстановили прямые линии связи
«Едва не убил утюгом»: подруга похищенной мужем екатеринбурженки рассказала о ее состоянии
Пушкина призвала срочно принять закон о домашнем насилии после избиения женщины в Екатеринбурге
Умер Джоуи Джордисон — один из основателей и экс-барабанщик Slipknot
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях