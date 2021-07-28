СМИ узнали об ухудшении состояния Кравчука после перенесенной операции на сердце

Состояние здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука, главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, который уже месяц находится в реанимации после перенесенной на сердце операции, ухудшилось. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, на данный момент не может самостоятельно дышать», — указано в сообщении телеканала.

Семья политика запретила врачам из Института сердца, где находится Кравчук, давать какие-либо комментарии о его состоянии.

Операция проходила в одной из киевских клиник. При этом источник в окружении политика сообщал, что Кравчук восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо, так как «операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем».

Кравчук находился на президентском посту с 1991 по 1994 год.