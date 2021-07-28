Крымские татары призвали Турцию признать Крым частью России

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал турецкие власти признать Крым частью России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил в интервью одному из российских СМИ, что Россия и Турция смогут прийти к взаимному согласию по вопросу статуса Крыма, если российские власти признают независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские регионы, в том числе полуостров, «никогда не будут темой для сделок, это исключено».

По мнению Умерова, раз Турция поддерживает крымских татар, то ей следует и Крым признать российским.

«Мы дома, и это наш выбор», — подчеркнул он, добавив, что при этом Москва никого не принуждает признавать полуостров частью РФ.

Умеров напомнил, что 96% населения Крыма признали, что регион принадлежит России. Глава автономии уверен, что признание действующего статуса полуострова необходимо, в первую очередь, странам-партнерам, которые рассчитывают на выстраивание конструктивных взаимоотношений с Российской Федерацией.

«Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», — сказал Умеров.

Накануне депутат великого национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз, возглавляющий Партию обновления, назвал взаимное признание Анкарой Крыма и Кипра Москвой нереалистичным сценарием.