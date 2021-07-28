СМИ сообщают, что Байден не хочет вводить санкции против Путина

Некоторые советники президента США Джо Байдена не уверены в эффективности санкций против российского лидера Владимира Путина, поэтому американские власти избегают их введения, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Вместо этого после энергичных внутренних дебатов официальные лица Белого дома выбрали менее агрессивный подход: они дадут России четкий сигнал, не нагнетая напряженность и не ставя под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, таких как изменение климата», — говорится в сообщении.

В результате США выбрали стратегию, позволяющую сместить большую часть усилий в сторону предполагаемой большей угрозы - Китая. По словам представителей администрации американского президента, Соединенные Штаты хотят от России «стабильных и предсказуемых» отношений.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, что, по его словам, создает «реальную проблему» для его российского коллеги.

Американский лидер также назвал Путина «автократом», говоря о том, что не может дать гарантии изменения позиции России.