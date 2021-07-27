Президент Кипра заявил, что не согласится на создание независимого государства на севере острова

Президент Кипра Никос Анастасиадис по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил, что греки-киприоты никогда не согласятся на создание на севере острова независимого страны, которая будет контролироваться Турцией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ERT1.

«Невозможно представить, чтобы кто-либо ожидал, что греко-кипрская сторона может согласиться с созданием образования, то есть независимого государства, которое будет полностью контролироваться Турцией и в котором практически отсутствуют права человека или права греков-киприотов, ставших перемещенными лицами, чья собственность была узурпирована оккупационной Турцией», — сказал Анастасиадис.

Он выразил уверенность, что такое образование не признает ООН или Евросоюз. По словам лидера Кипра, оно также не станет жизнеспособным.

В конце мая представители греческой и турецкой общин Кипра договорились об условиях, которые позволят открыть внутренние границы острова. Пункты перехода через границу, разделяющую территории проживания греческой и турецкой общин Кипра, заблокированы для обычных жителей и гостей острова почти 15 месяцев. Официальной причиной их закрытия называли пандемию коронавируса.

Греческая и турецкая общины разделили остров Кипр в 1974 году. Через девять лет на северной части острова была провозглашена Турецкая республика, мировое сообщество не признало новое государство.