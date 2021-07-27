Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Удальцову отпустили из полиции

Сотрудники ОВД по району Нагатинский Затон отпустили после беседы кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову, которая была задержана в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ее заявление.

Удальцова уточнила, что кроме нее из полиции без составления протокола отпустили восемь участников встречи с избирателями.

«Всех отпустили после профилактической беседы о соблюдении масочного режима», — добавила она.

Ранее 27 июля стало известно, что кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова, а также восемь участников встречи с избирателями были задержаны в Москве.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.