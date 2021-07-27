Депутат Госдумы оценил позицию США по кибератакам

Первый замглавы международного комитета Госдумы России Дмитрий Новиков заявил, что Россию по-прежнему подают в негативных тонах в США, признака потепления отношений с Вашингтоном нет, даже несмотря на заявления чиновников американского минюста о непричастности властей РФ к хакерским атакам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что Минюст Соединенных Штатов – одна из многочисленных институций, которых в США насчитывается десятками.

Все эти ведомства связаны с обеспечением разных сегментов нацбезопасности Штатов.

«<…> И после того, как еще при (экс-президенте США Дональде) Трампе многие американские силовики высказались о том, что «российского следа» во многих случаях, где звучали обвинения (в адрес России) в связи с хакерскими атаками, не прослеживается, им (минюсту) ничего не остается, кроме принятия этой реальности. Но (кампанию) о вредоносности России надо поддерживать», — рассказал Новиков.

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США, но российские власти не стоят за этими атаками.