Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова задержана в Москве

Правоохранительные органы задержали в Москве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му округу Анастасию Удальцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее заявление.

По словам Удальцовой, задержание произошло перед началом встречи с избирателями в столичном районе Нагатинский Затон.

«Я и еще восемь участников встречи с избирателями сейчас находятся в ОВД Нагатинский затон», — рассказала она.

Удальцова добавила, что не знает причину задержания.

Ранее стало известно, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.