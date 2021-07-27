Грудинин заявил, что хочет вступить в КПРФ

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Павел Грудинин, исключенный по решению ЦИК из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил о намерении вступить в компартию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я с Геннадием Андреевичем (Зюгановым – ред.) еще не советовался пока, но я думаю, что если он согласится, я напишу заявление в партию», — заявил Грудинин в эфире телеканала коммунистов «Красная линия».

По его словам, решение вступить в КПРФ пришло, когда ЦИК исключала его из списка. Грудинин пояснил, что он «почувствовал себя как человек беспартийный, который сидит в окопах», а «Отечество в опасности». Он также привел аналогию с Великой Отечественной войной, когда многие защитники Родины писали заявление «я иду в атаку, прошу считать себя коммунистом», и добавил, что хочет последовать их примеру.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил главу КПРФ Геннадия Зюганова не втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

24 июля стало известно, что Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию.