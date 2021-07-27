Депутат Шерин заявил, что не призывал к войне с Украиной

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил «Газете.Ru», что он никогда не призывал к войне с Украиной, и его слова были истолкованы неправильно.

«Идет какая-то дискуссия, идут какие-то споры. Все, что я сделал, — это процитировал слова президента», — сказал Шерин.

Он предположил, что появление соответствующих новостей связано с предвыборной кампанией. «Политики, которые призывают к развязыванию войны, зачастую воспринимаются избирателями негативно. Я думаю, что это простая травля, которая развязывается в СМИ в канун избирательной кампании», — сказал депутат.

«Я не призывал российские власти объявить войну Украине. Я таких вещей не делаю и не буду делать, потому что я профессиональный военный, ветеран боевых действий. Я знаю, что война — это очень плохо, это не самый лучший способ решения каких-то вопросов», — заключил Шерин.

Ранее в СМИ распространилось новость под заголовком «Депутат Госдумы призвал начать войну с Украиной», в котором приводилась цитата Шерина: «Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий моей страны, сказал о том, что если драка неизбежна — бей первым».