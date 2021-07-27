В Крыму назвали «кухонными разговорами» идею сделки Турции и России по полуострову

Россия не заинтересована в сделке с Турцией по Крыму в обмен на признание Москвой Северного Кипра как независимого государства. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя соответствующее предложение профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала.

Бальбек подчеркнул, что данная точка зрения не отражает позицию официальной Анкары, так как у Турции есть обязательства как у страны-члена НАТО.

«На демарш Анкара не пойдет. К тому же мы не нуждаемся в чьем-то признании наших территорий. Да и полеты турецких авиакомпаний на полуостров вовсе не самоцель российской политики. Так что все это «кухонные разговоры» про признание Крыма, от которых ни холодно, ни жарко», — заявил депутат.

Ранее профессор университета в Стамбуле Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» высказал идею о заключении соглашения по Крыму, которое подразумевает признание Россией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.