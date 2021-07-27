СМИ: расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой

Неустановленные лица угрожали расправой следователям, устанавливающим обстоятельства убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на источники, а также документы Министерства юстиции Гаити. Согласно полученным журналистами данным, некоторые участники расследования получали звонки и текстовые сообщения с неизвестных номеров.

«Эй, клерк, будьте готовы к пуле в голову, они дали вам приказ, а вы продолжаете делать дерьмо», — говорится в одном из сообщений, направленных официальным лицам.

Угрозы смерти — не единственное, что затрудняет работу гаитянских следователей. Источники телекомпании утверждают, что неоднократно сталкивались с попытками третьих лиц тем или иным образом помешать следственным действиям. Они также предполагают, что время, выбранное для угроз, указывает на то, что злоумышленники имеют представление о ходе расследования.

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.

Моиза похоронили 24 июня.

Ранее Вашингтон вычислил шесть возможных участников покушения на президента Гаити.