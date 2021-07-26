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Дипмиссия России во Франции возмущена обвинениями об «антипрививочничестве»

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Посольство России во Франции считает возмутительным заявление лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» Кристофа Кастанера о якобы имеющей место причастности ряда стран, в том числе России, к движению «антипрививочников». Об этом сообщили на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«С удивлением и возмущением восприняли заявление Кастанера о том, что за группами «антипрививочников» в соцсетях могут стоять «Россия или другие страны». Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — говорится в сообщении.

Посольство России отметило, что «действительно не приемлет политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин «Спутник V», которую одобрили уже в 67 странах».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к предложениям Европейского союза о переговорах для взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции и сертификатов вакцинации. Лавров отметил, что готов к переговорам с ЕС.

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