Цепкало упрекнул Запад в недостаточном финансировании белорусской оппозиции

Запад, несмотря на все свои заявления, никаких денег белорусской оппозиции не дает, заявил «Газете.Ru» экс-кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Как он отметил, ни он, ни его знакомые политические деятели такой помощи не получают.

«Проекты, которые мы подавали, тоже не получили поддержки. Мы уже даже просили Запад, если они выделяют деньги, отчитываться, на что именно, потому что мы этих денег не видим, а у нас о них спрашивают», — сказал политик.

По его словам, из-за нехватки средств он и его супруга Вероника вынуждены вернуться к рабочей деятельности.

Ранее Цепкало предсказал, что следующие протесты в Белоруссии будут жестче по сравнению с августом 2020 года.

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