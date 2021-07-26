В ДНР ответили на призыв освободить Донбасс после выборов в Госдуму в России

Украинские власти «обломают зубы» о Донбасс в случае, если Киев попытается реализовать в регионе сценарий силового освобождения, заявил «Газете.Ru» депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко.

Таким образом он оценил слова экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который призвал украинские власти рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России.

«Украина обломает зубы о Донбасс при попытке реализации подобного сценария, это очевидно. Это еще раз это показывает истинное положение вещей, их [Киева] истинные намерения, где они видели Минск (требования Минских соглашений. — «Газета.Ru»). На самом деле они мечтают именно о силовом сценарии, поломать всех несогласных через колено… Именно эти методы привели к восстанию в Донбассе, когда людей не хотели слышать, хотели просто поломать их. Один раз у них это уже не получилось, теперь они снова грезят, мечтают», — сказал парламентарий.

По мнению Руденко, подобные заявления подрывают доверие к украинским властям в их намерении урегулировать ситуацию в регионе.

«Я уверен, что ничего из того, о чем они [Киев] грезят, у них не получится по многим причинам. Это уже было сказано неоднократно самыми высокими лицами российской политики о том, что подобный сценарий будет губителен для самой Украины», — заключил депутат.

Ранее Грымчак заявил, что участие россиян, живущих в Донбассе в выборах в Госдуму говорит о намерении российских властей присоединить эти земли. Так, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий призвал украинские власти не исключить вариант силового освобождения Донбасса.

«Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия», — отметил Грымчак.