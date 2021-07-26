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Эксперт назвал губернаторов в «красной» зоне

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Приморского края Олег Кожемяко попали в «красную зону» политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. Об этом свидетельствуют данные доклада «Госсовет 2.0» президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что перемещение Клычкова в «красную зону» связано в том числе с задержанием главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина. Рекордно низкий рейтинг устойчивости (5 баллов) присвоен Владимиру Сипягину, который, как говорится в докладе, может осенью этого года лишится губернаторского поста и может быть избран депутатом Государственной думы по федеральному списку ЛДПР.

Минченко не исключает возможный уход Клычкова, Сипягина и Коновалова в Госдуму нового созыва.

В докладе также упоминаются те, кто попал в «зеленую зону» списка, — это более 20 руководителей регионов России, среди них губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.

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