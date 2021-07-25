В «Единой России» прокомментировали идею вернуть в паспорт графу «национальность»

В «Единой России» прокомментировали информацию о введении графы «национальность» в паспорте, сообщает ТАСС.

«Идея во фракции не обсуждалась», — заявил агентству замглавы фракции Андрей Исаев.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обсуждают идею вернуть в паспорта графу «национальность». Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов объяснил, кому и зачем может понадобиться эта графа.

В 1990-х годах графа «национальность», известная со времен СССР как «пятая графа», была удалена из российского паспорта. Сейчас этот пункт изъят из многих анкет и других документов учета и регистрации личности.

По определению Конституционного суда РФ, национальность не может иметь «юридического значения для статуса гражданина».