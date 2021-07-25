Спикер Рады разъяснил позицию Киева по «Северному потоку — 2»

Киев защищает собственные интересы в вопросе «Северного потока — 2», а не работает против России, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, еще же не развалился. Мы не работаем против России, Германии или еще кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах», — заявил он в интервью изданию Страна.UA.

Разумкову задали вопрос, последуют ли изменения после встречи лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в конце августа. Спикер отметил, что «нужно на максимум отрабатывать сразу».

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после запуска «Северного потока — 2» главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности.