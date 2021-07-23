В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил получение межгосударственной жалобы от России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ. Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией», — отметили в пресс-службе суда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала иск России в ЕСПЧ, поданный в отношении Украины. Она отметила, что ЕСПЧ должен обратить внимание на регион, в котором «погибают дети от взрывов снарядов и шальных пуль, где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия и пенсии, потому что они отрезаны и заблокированы».

22 июля стало известно о том, что Россия направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины — в ней осуждаются действия руководства этой страны, которые оно совершало с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе.