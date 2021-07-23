США обсудили с Польшей борьбу с «российской агрессией»

Советник госдепартамента США Дерек Шолле в ходе своего визита в Польшу обсудил с представителями властей этой страны роль Варшавы в борьбе с «российской агрессией», а также опасения относительно реализации газопровода «Северный поток — 2», сообщили в пресс-службе американского дипведомства.

В заявлении отмечается, что советник Госдепа высоко оценил роль Польши «в противодействии агрессии России и продвижении демократии в Белоруссии». Шолле провел встречи с представителями МИД Польши, членами польского бизнес-сообщества. а также с парламентариями страны.

«Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии. Наконец, он обсудил (с польской стороной) обоюдные опасения относительно газопровода «Северный поток — 2», — информирует госдепартамент.

В эти дни Шолле совершает европейское турне, в ходе которого высокопоставленный дипломат уже посетил Украину и теперь находится в Польше.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.