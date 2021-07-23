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ЕР может получить 50,7% мандатов по федеральному списку на выборах в ГД, подсчитали в ЦПК

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Представители «Единой России» могут получить 50,7% мандатов по федеральному списку на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, согласно прогнозу экспертов Центра политической конъюнктуры (ЦПК) на основе данных опросов фонда «Общественное мнение».

Конкуренты единороссов из КПРФ могут рассчитывать на 19,6% мандатов, ЛДПР — на 18,2%, а СРЗП — на 11,6%.

Таким образом, несмотря на то, что рейтинг «Единой России» не изменился, партия теряет 6 мандатов, однако сохраняет за собой большинство по федеральному округу — 114 мандатов.

КПРФ может получить на один мандат больше — 44. ЛДПР — на два мандата (41), а «Справедливая Россия — За правду» — на три мандата больше (26).

Собственно сам рейтинг «Единой России» за прошедшую неделю составил все тот же 31%. Рейтинги КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» выросли на 1% у каждой из партий, и достигли 12%, 11% и 7% соответственно. Сократилась доля респондентов, которые не собираются принимать участие в выборах — с 15 до 12%. Вырос до 3% и рейтинг «Новых людей», хотя 5-процентный барьер партия еще, как видно, не преодолевает.

Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 16 по 18 июля методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Точный вопрос звучал так: «В сентябре этого года состоятся выборы в Государственную думу. Если Вы примете в них участие, то как, за какую партию Вы, скорее всего, проголосуете?».

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