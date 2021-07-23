Лавров заявил, что Байден на встрече с Путиным просил отстать от «Радио Свобода*»

Президент США Джо Байден в ходе встречи в главой РФ Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)». Об этом в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.

Министр напомнил, что в США на протяжении многих лет существует закон об иноагентах и Вашингтон активно применяет его в том числе к некоторым западным странам.

«Это все было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия никогда первой не начинает вести конфронтационную политику, напомнив о том, что российские RT и Sputnik были включены в США в список иностранных агентов.

«И они как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», — сказал министр, добавив, что признанное в России иноагентом «Радио Свобода» «категорически отказывается отмечать свой контент требуемым образом по закону».

В ноябре 2017 года конгресс США лишил телеканал RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.