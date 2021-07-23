Лавров заявил, что Запад формирует «пояс нестабильности» вокруг России

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Запад формирует «пояс нестабильности» вокруг России, передает ТАСС.

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — сказал Лавров, который входит в федеральную пятерку ЕР на выборах в Госдуму, на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

При этом Лавров добавил, что Москва, несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнеров, не хочет ни с кем ссориться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва постоянно ощущает на себе попытки сдерживания со стороны стран Запада. По его словам, представители европейских стран, США и НАТО не раз говорили о том, что их линия на сдерживание России является абсолютной константой во внешней политике.