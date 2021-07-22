Президент Азербайджана снова предложил Еревану подписать мирное соглашение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор. Об этом он сказал в интервью Гостелевидению Азербайджана, сообщает РИА «Новости».

«Мы отправили в Армению повестку — мирное соглашение. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, говорю: мы готовы, давайте начнем переговоры. Война окончена? Окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь. Тогда почему бы не подписать мирное соглашение?» — спросил Алиев.

Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

27 сентября 2020 года в зоне карабахского конфликта начались боевые действия. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.