news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко: Кунц дает такой результат на ОИ, от которого глаза на лоб лезут 23:57
«Роскомос»: модуль «Наука» отвечает на команды с Земли 23:54
Из-за коронавируса скончался архимандрит Валаамского монастыря 23:42
В МИД прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины 23:35
СК просит арестовать подростков, опоивших и изнасиловавших 13-летнюю девочку 23:28
Свищев: мужская художественная гимнастика — это безумие, даже смотреть на это... 23:28
Захарова прокомментировала соглашение США и ФРГ по «Северному потоку —... 23:13
Роскосмос перенес отстыковку модуля «Пирс» от МКС 23:12
Журова назвала причину, по которой 97% россиян не знают ни одного российского... 23:07
В Госдепе заявили, что США сохраняют все инструменты давления... 22:54

Президент Азербайджана снова предложил Еревану подписать мирное соглашение

close
100%
Depositphotos

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор. Об этом он сказал в интервью Гостелевидению Азербайджана, сообщает РИА «Новости».

«Мы отправили в Армению повестку — мирное соглашение. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, говорю: мы готовы, давайте начнем переговоры. Война окончена? Окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь. Тогда почему бы не подписать мирное соглашение?» — спросил Алиев.

Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

27 сентября 2020 года в зоне карабахского конфликта начались боевые действия. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Демпфер не сработал: смогут ли власти сдержать рост цен на бензин
Минэнерго готово жестко регулировать оптовые цены на бензин
«С менталитетом осажденных»: что пишет о российских олимпийцах западная пресса
Иностранные СМИ высоко оценили перспективы российских атлетов в Токио
Какие надежды возлагают в Донбассе на жалобу России против Украины в ЕСПЧ
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
В Госдепе заявили, что США сохраняют все инструменты давления по «Северному потоку — 2»
Арестован судмедэксперт, подтвердивший самоубийство Леонида Ошарина
В Турции зафиксирован рекордный с 25 мая прирост заразившихся COVID-19
«Мы оба красим ногти, оба популярны»: девушка-боец вызвала Моргенштерна на бой
Новости и материалы
Червиченко: Кунц дает такой результат на ОИ, от которого глаза на лоб лезут
«Роскомос»: модуль «Наука» отвечает на команды с Земли
Из-за коронавируса скончался архимандрит Валаамского монастыря
В МИД прокомментировали иск России в ЕСПЧ против Украины
СК просит арестовать подростков, опоивших и изнасиловавших 13-летнюю девочку
Свищев: мужская художественная гимнастика — это безумие, даже смотреть на это не хочу
Захарова прокомментировала соглашение США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Роскосмос перенес отстыковку модуля «Пирс» от МКС
Журова назвала причину, по которой 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена
Художественный гимнаст заявил, что у Навки «гнилое сердце»
Четверо туристов пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии
Вашингтон вычислил шесть возможных участников покушения на президента Гаити
Уткин потроллил Канделаки за слова о раскрутке спорта в России
Кулеба заявил, что Украина продолжит борьбу против «Северного потока — 2»
Женщины на карантине в британских отелях пожаловались на домогательства
Российский Су-27 сопроводил над Балтийским морем многоцелевой истребитель ВВС Германии
Госуслуги станут доступны через банковскую идентификацию
Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных
Все новости
«30 лет для новой машины — это очень много»: Ка-62 нашел первого покупателя
Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре
Сэкономили на перелетах, потратились на чемоданы
Сколько россияне тратят на отдых
По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции
Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
«Время»: фантастический триллер Шьямалана, от которого вы состаритесь почти на два часа
Рецензия на фильм «Время» М. Найта Шьямалана
«Возможна коррекция, но не крах»: ИИ не нашел пузыря на рынке недвижимости в России
Искусственный интеллект нашел в Москве районы с «перегретыми» ценами на жилье
Убытки на 4 млрд: как засуха губит Урал
Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области
«Произошла ошибка»: в нижнем белье нашли опасное вещество
Роскачество выявило в нижнем белье Incanto десятикратное превышение нормы токсичного вещества
«Заставила меня понять, что я гей»: Майли Сайрус шокировала фанатов новым мерчем
Майли Сайрус презентовала провокационные футболки
Стратегию электрификации транспорта России резко уценили
Минэкономики на 250 млрд рублей сократило запросы на зеленый автопром
Кинофестиваль «Новая женственность» раскритиковали феминистки. Его куратором выступил мужчина
В «Художественном» объяснили, почему за фестиваль женского кино отвечает мужчина
Без штампа в паспорте: как новые правила повлияют на институт брака
Семейный психолог рассказала о плюсах отмены обязательного штампа в паспорте
Лучшие фото, снятые на iPhone в 2021 году
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях