Кулеба: соглашение ФРГ и США не решило вопрос безопасности Украины

Соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» не решило вопрос безопасности Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска «Северного потока — 2», и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению», — сказал он.

По словам министра, в документе прописаны недостаточно четкие и конкретные вещи по блоку безопасности.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.