Грудинин проигнорировал совещание ЦИК о приписанном ему экс-женой офшоре

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Павел Грудинин и его бывшая жена не пришли в четверг на заседание рабочей группы Центризбиркома, рассказал ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Таким образом, комиссия так и не смогла получить пояснений по заявлению Ирины Грудининой о том, что ее экс-супруг якобы скрыл данные о тайном офшоре в предоставленных о себе сведениях

«Ответы на запросы ЦИК от соответствующих органов еще не поступили», - заявил Булаев.

Как результат, федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму на данный момент остается неизменным, подчеркнул зампредседателя ЦИК.

Ранее Геннадий Зюганов назвал новые обвинения в адрес Грудинина инсинуациями.