Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело о возможной государственной измене президента Украины Владимира Зеленского и его окружения в связи со срывом операции по задержанию членов частной военной компании «Вагнер», заявил экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме. Решением суда ГБР теперь обязаны зарегистрировать согласно закону наше совместное с Игорем Лапиным и Юрием Гудименко заявление о совершении преступления по статье 111 «государственная измена» и открыть производство (возбудить дело – примечание «Газеты.Ru») и внести данные в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.

Ранее участники различных украинских националистических организаций и партий устроили акцию протеста рядом со зданием офиса президента Украины. Они обвинили Владимира Зеленского в срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, которых разыскивает Киев в связи с конфликтом в Донбассе.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.