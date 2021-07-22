В Лондоне нарисовали граффити с Лавровым

В Лондоне на стене дома неизвестный художник нарисовал граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На граффити изображен российский политик, а также приводится его фраза «Кто вы такой, чтобы читать мне нотации?».

С такой фразой министр иностранных дел России обратился к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду после визита в Тбилиси в 2008 году на фоне российско-грузинского конфликта. Так Лавров, как он сам рассказал позже, ответил на требование Милибэнда начать переговоры с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход на расчеты в национальных валютах, а также использование инструментов электронной коммерции помогли России и Китаю минимизировать негативное влияние санкций США и ряда западных государств.