news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава ОКР отреагировал на незнание россиянами спортсменов на Играх 11:47
Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам 11:46
2ГИС назвал число закрывшихся в Москве кафе и ресторанов за год 11:42
Жители России пожаловались на опустевшие полки «Пятерочки» 11:39
В «Векторе» предупредили о появлении более опасных мутаций... 11:37
МИД России рассчитывает на беспристрастное отношение ЕСПЧ к жалобе... 11:36
Рукописное резюме Стива Джобса выставлено на продажу в двух версиях 11:32
Судья от России в ЕСПЧ оценил жалобу Москвы на Киев 11:25
МИД России заявил, что Франция и Германия «подыгрывают» Украине по Донбассу 11:24
В России выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма» 11:19

В Крыму назвали возможную причину отставки главы Керчи

close
100%
Сергей Бороздин/vk.com

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил мнение, что глава администрации Керчи Сергей Бороздин мог уйти в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает mk.ru.

По его словам, Бороздин недавно тяжело переболел коронавирусом, у него были поражены 90% легких. Также бывшему главе администрации была сделана операция на сердце.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина.

Исполняющим обязанности главы администрации города назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Решение о назначении нового мэра Керчи будет принято в ближайшее время.

Бороздин занимал должность с мая 2017 года. В январе этого года чиновнику был объявлен выговор от руководства республики за недостижение целевых показателей по итогам 2020 года.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Почему Китай отказался помогать ВОЗ определить происхождение коронавируса
КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса
Александр Цыпкин
То, о чем все сразу же забыли, хотя обещали не забыть никогда
О том, почему в России нет института репутации
Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года
Полная цифровизация школ возможна только к 2030 году, считают эксперты
Косачев: жалоба России в ЕСПЧ приведет в чувство Киев и его покровителей из ЕС
Эксперт из Украины оценил шансы Киева остановить «Северный поток — 2»
В России выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма»
Рукописное резюме Стива Джобса выставлено на продажу в двух версиях
Новости и материалы
Глава ОКР отреагировал на незнание россиянами спортсменов на Играх
Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам
2ГИС назвал число закрывшихся в Москве кафе и ресторанов за год
Жители России пожаловались на опустевшие полки «Пятерочки»
В «Векторе» предупредили о появлении более опасных мутаций коронавируса
МИД России рассчитывает на беспристрастное отношение ЕСПЧ к жалобе на Украину
Судья от России в ЕСПЧ оценил жалобу Москвы на Киев
МИД России заявил, что Франция и Германия «подыгрывают» Украине по Донбассу
ЦСКА объявил о продлении контракта с трехкратным чемпионом России
Собянин провел встречу с кандидатами в Государственную Думу от партии «Единая Россия»
Эксперт объяснил, почему телефон нельзя оставлять на торпедо автомобиля
Эксперт перечислил признаки кражи персональных данных
В Британии заявили, что Россия подходит к Олимпиаде с менталитетом осажденных
«Нафтогаз» попросил принять Украину в НАТО из-за «Северного потока — 2»
Миллионы пользователей Apple оказались под угрозой из-за опасного вируса
Лукашенко назвал юбиляра Газманова другом Белоруссии
Глава Олимпийского комитета России ответил на слова Познера о ненужной Олимпиаде
Пушков оценил судьбу транзита российского газа через Украину
Все новости
«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»
«Организму требуется больше сил»: как COVID-19 провоцирует ожирение
Врачи рассказали о риске ожирения у переболевших коронавирусной инфекцией
«Шорты наденут многие»: тренер пляжной сборной России по гандболу — о бикини и провале на Евро
Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам
Сколько кафе и ресторанов закрылось в пандемию
2ГИС собрал данные по закрытым заведениям общепита в крупных городах России
Где в столице можно ревакцинироваться от COVID-19
В Москве началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции
Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung
Презентация складных смартфонов Samsung пройдет в августе
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate
Военные эксперты усомнились в экспортном потенциале Су-75
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях