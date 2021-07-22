В Крыму назвали возможную причину отставки главы Керчи

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил мнение, что глава администрации Керчи Сергей Бороздин мог уйти в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает mk.ru.

По его словам, Бороздин недавно тяжело переболел коронавирусом, у него были поражены 90% легких. Также бывшему главе администрации была сделана операция на сердце.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставке мэра Керчи Сергея Бороздина.

Исполняющим обязанности главы администрации города назначен председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Решение о назначении нового мэра Керчи будет принято в ближайшее время.

Бороздин занимал должность с мая 2017 года. В январе этого года чиновнику был объявлен выговор от руководства республики за недостижение целевых показателей по итогам 2020 года.