Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ, она касается Украины

Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

РФ обвиняет власти Украины в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми в 2014 году на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, а также в Донбассе.

Кроме того, жалоба касается «практики подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации», запрета работы сайтов, преследования журналистов, политиков и рядовых граждан.

Также в обращении говорится о дискриминации русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей, нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине.

Москва считает незаконным лишение отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

Отдельным пунктом в жалобе упоминается крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса и Крыма подали в ЕСПЧ больше восьми тысяч жалоб на Украину.