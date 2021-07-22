news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роскачество нашло токсичное вещество в женском нижнем белье известного бренда 10:24
Отсутствие холодильников в номерах российских олимпийцев объяснили заботой 10:22
МХАТ перенес показ спектакля с Ольгой Бузовой 10:18
Против замминистра экологии Хакасии возбудили уголовное дело 10:00
Глава Олимпийского комитета России ответил на претензии по условиям проживания... 09:58
Российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учению... 09:56
Российская гандболистка рассказала о проблемах с режимом на Олимпиаде 09:46
Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака» 09:40
Медведь едва не сорвал матч на Олимпиаде-2020 09:37
Вирусолог рассказал о средстве, помогающем в лечении коронавируса 09:34

МИД России: идея встречи «нормандской четверки» с ДНР, ЛНР и США изучается

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Дэн Леви/РИА «Новости»

Партнеры России по «нормандской четверке» изучают идею самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики провести совместную встречу стран-участниц с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

«Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран-участниц «нормандской четверки» с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнеров по формату. Они ее изучают», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что военное решение конфликта с Донбассом станет для Украины «началом конца».

Политик отметил, что опросы общественного мнения на Украине свидетельствуют о том, что большинство граждан выступают исключительно за мирное политическое разрешение конфликта.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС). За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Почему Китай отказался помогать ВОЗ определить происхождение коронавируса
КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса
Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года
Полная цифровизация школ возможна только к 2030 году, считают эксперты
«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»
Спикер Рады попросил США не отказываться от санкции против «Северного потока — 2»
В Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса во всех прививочных пунктах
Против замминистра экологии Хакасии возбудили уголовное дело
Мэр Керчи ушел в отставку
Новости и материалы
Роскачество нашло токсичное вещество в женском нижнем белье известного бренда
Отсутствие холодильников в номерах российских олимпийцев объяснили заботой
МХАТ перенес показ спектакля с Ольгой Бузовой
Глава Олимпийского комитета России ответил на претензии по условиям проживания атлетов
Российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учению «Запад-2021»
Российская гандболистка рассказала о проблемах с режимом на Олимпиаде
Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»
Медведь едва не сорвал матч на Олимпиаде-2020
Вирусолог рассказал о средстве, помогающем в лечении коронавируса
В МИД заявили, что северные провинции Афганистана превращаются в «горячую точку»
В России выступили против проверки домашних заданий роботами
В МИД РФ заявили о готовности защитить Таджикистан в случае агрессии
Два корабля ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток
Родители назвали TikTok самой опасной соцсетью для подростков
Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Россиян предупредили о новой схеме обмана с промокодами
Новый вертолет Ка-52М выполнил стрельбы крылатыми ракетами «изделие 305»
Глава оргкомитета Игр-2020 отказалась уходить в отставку из-за скандалов
Все новости
«Организму требуется больше сил»: как COVID-19 провоцирует ожирение
Врачи рассказали о риске ожирения у переболевших коронавирусной инфекцией
Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung
Презентация складных смартфонов Samsung пройдет в августе
«Шорты наденут многие»: тренер пляжной сборной России по гандболу — о бикини и провале на Евро
Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам
Александр Цыпкин
То, о чем все сразу же забыли, хотя обещали не забыть никогда
О том, почему в России нет института репутации
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate
Военные эксперты усомнились в экспортном потенциале Су-75
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи
Где провести отпуск, как шведский король
«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались
Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях