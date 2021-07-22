МИД России: идея встречи «нормандской четверки» с ДНР, ЛНР и США изучается

Партнеры России по «нормандской четверке» изучают идею самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики провести совместную встречу стран-участниц с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

«Идея Донецка и Луганска провести совместную встречу стран-участниц «нормандской четверки» с представителями ДНР, ЛНР и США действительно есть. Она доведена до сведения наших партнеров по формату. Они ее изучают», — сказал дипломат.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что военное решение конфликта с Донбассом станет для Украины «началом конца».

Политик отметил, что опросы общественного мнения на Украине свидетельствуют о том, что большинство граждан выступают исключительно за мирное политическое разрешение конфликта.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС). За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.