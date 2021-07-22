Спикер Рады Украины попросил США продолжить санкции против «Северного потока — 2»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в открытом письме обратился к конгрессу Соединенных Штатов с просьбой продолжать санкционную политику против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Письмо опубликовано на сайте Рады.

«Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству «Северного потока — 2», — говорится в документе.

Разумков призвал конгресс воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.

По его мнению, данный проект несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также является геополитическим проектом, имеющим цель сформировать энергетическую зависимость стран Европы от российской газовой монополии.

«Северный поток — 2» идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке», — отметил председатель Верховной Рады Украины.

По словам Разумкова, проект снеобходимо рассматривать как часть «агрессивной политики», которую российская сторона якобы разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат рассматривать возможность новых санкций в связи с проектом «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.