Люксембург призвал провести референдум по вопросу членства Венгрии в ЕС

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн обратился к ЕС с предложением провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в Евросоюзе. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel.

«Следует провести референдум в ЕС по вопросу о том, хотите ли вы мириться с Орбаном в ЕС … Я убежден, что результат будет отрицательным», — сказал Ассельборн.

Подобные общеевропейские референдумы пока не проводились, но, по мнению дипломата, следует подумать об их введении.

Отношения Евросоюза и Венгрии ухудшились из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, схожий с тем, что был принят Россией в 2013 году. Теперь в стране запрещены соответствующие просветительские программы и реклама крупных компаний, в которой выражается солидарность с гомосексуалами и трансперсонами. Литература по этой теме тоже оказалась под запретом в стране. Кроме того, в нем определили список организаций, которые могут проводить уроки полового просвещения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 июля назвала закон «отвратительным» и потребовала его отмены. ЕК жалуется на позицию Венгрии не впервые. В конце июня она направила властям страны письмо, в котором выразила «юридическую озабоченность» по поводу закона. 14 стран ЕС — Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, а позже и Италия — выступили с заявлением, в котором осудили венгерский закон, назвав его «вопиющей формой дискриминации и стигматизации в отношении ЛГБТ из-за их сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения».