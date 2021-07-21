ЕР назвала лицемерием отказ КПРФ присоединяться к соглашению за безопасные выборы

Отказ КПРФ подписать соглашение за безопасные выборы – это политическое лицемерие и неуважение к избирателям, считает замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

По его мнению, коммунисты таким образом демонстрируют, что избиратели для них лишь человеческий материал, средство для того чтобы получить дополнительные очки и политические мандаты.

«Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вчера по сути дела отверг наше предложение. Это двуличие», — убежден Ревенко.

«Любовь Никитина, член Мосгордумы, ставит под сомнение эффективность вакцин, призывает не вакцинироваться, хотя сама вакцинировалась. О чем это говорит? О том, что эта партия, не предлагая ничего нового, не имея позитивной повестки, ставит под сомнение и угрозу жизнь и здоровье наших граждан в погоне за мандатами» — констатировал замсекретаря генсовета «Единой России».

Ревенко полагает, что избиратель должен будет дать оценку такого рода действиям коммунистов.