Высокопоставленные лица Украины, вынашивающие планы военного разрешения ситуации в Донбассе, «играют со спичками на пороховой бочке». Такую позицию высказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью «Политик Интернасьональ», текст которого размещен на сайте посольства России во Франции.

Политик отметил, что опросы общественного мнения на Украине свидетельствуют о том, что большинство граждан выступают исключительно за мирное политическое разрешение конфликта. Он также указал на то, что на последних президентских и парламентских выборах в стране победили политические лидеры и силы, выступавшие за восстановление мира через самый широкий внутриукраинский диалог.

«Разочарование во власти и глубокий раскол в обществе будут разрушительными для Украины. Еще одну «революцию достоинства» Украина вряд ли сможет пережить», — подчеркнул Козак.

Ранее политик заявил, что решение выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как включение самопровозглашенных республик в состав страны, и было принято «исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах».

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС). За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.