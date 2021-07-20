Лукашенко призвал «бить морду» в случае повторения инцидента с белорусским флагом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент со снятием белорусского флага на Чемпионате мира по хоккею в Риге мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом и министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Об этом сообщается на сайте главы республики.

По его мнению, посол Белоруссии должен был отреагировать резко и жестко.

«Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИД тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока Президент не топнул ногой», — подчеркнул Лукашенко.

Также глава республики призвал дипломатов быть активнее и инициативнее в защите интересов страны. По его словам, в МИД работает много умных и толковых людей, и «отдача должна быть соответствующая».

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды после того, как на Чемпионате мира по хоккею 2021 в Риге сняли государственный флаг республики.